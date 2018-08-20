Выручка Беларуси от экспорта нефтепродуктов за 6 месяцев 2018 года выросла на 27,7%

Выручка Беларуси от экспорта нефтепродуктов в январе-июне 2018 года выросла на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $3,364 млрд., сообщает Национальный статистический комитет РБ.

За отчетный период Беларусь экспортировала 6,604 млн. тонн нефтепродуктов, что на 7,9% больше, чем за 6 месяцев 2017 года.

Экспорт в страны вне СНГ вырос на 19,7% и составил 4,962 млн. тонн, в денежном выражении объем экспорта вырос на 41,7% до $2,326 млрд. Главным покупателем белорусских нефтепродуктов по данным Белстата выступает Великобритания, которая за полгода скупила -3,201 млн. тонн.

Экспорт в страны СНГ упал на 16,9% до 1,642 млн. тонн, в стоимостном выражении вырос на 4,6% и составил $1,038 млрд. Основным потребителем белорусских нефтепродуктов в странах СНГ выступает Украина, куда было поставлено 1,564 млн. тонн нефтепродуктов (снижение на 15,8% к прошлому году) на сумму 0,984 млрд. долларов (рост на 8,3%).