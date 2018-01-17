ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%

Экономика Беларуси в прошлом году выросла на 2,4%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании правительства.

Правительство прогнозировало возобновление экономического роста на уровне 1,7% в 2017 году после двухлетней рецессии.

Власти ожидают, что по итогам этого года экономика вырастет на 3,5%, тогда как МВФ прогнозирует сохранение умеренных темпов роста на уровне 1,7%.

Министр экономики Владимир Зиновский, в свою очередь, по итогам первого квартала ожидает рост на уровне 2,2%.

«Также ожидаем эффект там, где завершены инвестпроекты. В легкой промышленности – это Оршанский льнокомбинат и «Камволь». В деревообработке – выпуск в первом квартале Светлогорским ЦКК порядка 30 тыс. тонн новой продукции - целлюлозы. С учетом полной отдачи и мобилизации всех резервов, темпы роста в целом по промышленности должны сложиться в январе не ниже 102,5%, в первом квартале – 102,2%. Задачу на квартал предлагаю принять в качестве целевой», ­- отметил Владимир Зиновский на заседании.

По его словам, макроэкономическая ситуация стабильная, внешние условия обещают быть благоприятными.