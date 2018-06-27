Нацбанк РБ снизил ставку рефинансирования до 10% годовых

Национальный банк Беларуси (НББ) с 27 июня снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - с 10,5% до 10% годовых.

Как сообщалось, соответствующее решение было принято на ежеквартальном заседании правления НББ по денежно-кредитной политике 20 июня.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности снижены с 11,75% до 11,5% годовых. Ставки по постоянно доступным инструментам изъятия ликвидности (депозит овернайт) остались на уровне 8% годовых, который действует с середины 2017 года.

НББ объяснил свое решение о снижении ставки рефинансирования замедлением инфляции. По обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в стране в 2018 году составит 5,5% (ранее целевой прогноз на текущий год по инфляции составлял 6%).

"Годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров", - отмечалось в пресс-релизе НББ.

Следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 19 сентября 2018 года.