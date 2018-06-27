Последнее обновление: 27.06.2018 10:25

Нацбанк РБ снизил ставку рефинансирования до 10% годовых

Национальный банк Беларуси (НББ) с 27 июня снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - с 10,5% до 10% годовых.

Как сообщалось, соответствующее решение было принято на ежеквартальном заседании правления НББ по денежно-кредитной политике 20 июня.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности снижены с 11,75% до 11,5% годовых. Ставки по постоянно доступным инструментам изъятия ликвидности (депозит овернайт) остались на уровне 8% годовых, который действует с середины 2017 года.

НББ объяснил свое решение о снижении ставки рефинансирования замедлением инфляции. По обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в стране в 2018 году составит 5,5% (ранее целевой прогноз на текущий год по инфляции составлял 6%).

"Годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров", - отмечалось в пресс-релизе НББ.

Следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 19 сентября 2018 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование