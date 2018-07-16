Банки Беларуси в июне продолжили повышение ставок по вкладам, понизили ставки по кредитам

В июне белорусские банки продолжили повышение ставок по краткосрочным и долгосрочным вкладам в белорусских рублях, свидетельствуют статданные Нацбанка страны.

Так, в июне 2018 года средняя ставка по новым вкладам физилц в белорусских рублях сроком свыше 1 года составила 11,37% годовых против 11,1% в мае и 10% годовых в январе.

Ставка по новым вкладам физлиц в нацвалюте сроком до 1 года в июне выросла до 8,2% с 8,1% в мае и 7,7% в январе.

Аналогичная динамика характерна и для вкладов юрлиц в нацвалюте. В частности, средняя ставка по новым вкладам юрлиц на срок свыше 1 года в июне составила 8,44% (7,22% и 7,37% в мае и январе соответственно), на срок менее 1 года - 6,83% (6,56% и 5,75%).

Одновременно банки в июне продолжили снижать ставки по кредитам, в том числе потребительским.

По данным НББ, в июне средняя ставка по новым кредитам физлицам на срок свыше 1 года сложилась на уровне 11,61% против 11,67% в мае и 11,86% в апреле. Ставка по кредитам на срок до 1 года в июне составила 9,27% против 9,33% в мае.

Также в июне продемонстрировали снижение ставки по кредитам юрлицам - до 10,62% на срок свыше 1 года (в январе 11,41%) и 11,43% на срок до 1 года (11,62% в январе).

По мнению экспертов в банковских кругах, повышение ставок по вкладам в белорусских рублях связано с восстановлением кредитной экспансии, которая наиболее заметна в сегменте потребительского кредитования. В корпоративном сегменте также происходит восстановление кредитования. Спрос со стороны экономики на кредитные ресурсы стимулирует повышенный спрос банков на рублевую ликвидность. В связи с этим Нацбанк с середины января текущего года продолжает оказывать банкам поддержку ликвидности после длительного перерыва в течение 2017 года.

По данным Нацбанка, кредитный портфель физлиц за январь-май 2018 года вырос на 10,7% - до 9,9 млрд руб., в том числе объем потребительского кредитования на 1 мая составил 3,54 млрд руб., увеличившись с начала года на 14,2%.

Кредитная задолженность корпоративных клиентов с начала года увеличилась на 6,7% - до 20,34 млрд руб. на 1 июня 2017 года.

НББ с 27 июня снизил ставку рефинансирования до 10% с 10,5%, которая действовала с середины февраля.