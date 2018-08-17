Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США

Китайские военные за последние несколько лет стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками, чтобы «вероятно нанести удары» по США и их союзникам. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США о Вооруженных силах Китая, который опубликован на сайте Пентагона.

В документе указано, что Народно-освободительная армия Китая наращивает свои возможности для «поражения целей удаленных от КНР насколько это возможно». «За последние три года она расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируются для нанесения ударов по США и ее союзникам», — говорится в докладе, передает РБК.

В Пентагоне полагают, что Китай хочет научиться наносить удары по военным базам и американским вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам. «Такие полеты, также могут быть использованы, чтобы подать стратегический сигнал региональным государствам, но пока неясно, какой именно», — отмечается в сообщении. В Минобороны США допускают, что такие операции могут быть нечто большим, чем «демонстрацией улучшенных возможностей».

Как отмечает Reuters, в 2018 году китайские бомбардировщики приземлись на острова и рифы в Южно-Китайском море в рамках тренировки. Эта территория считается спорной. В начале августа американской госсекретарь Мак Помпео заявил о своей озабоченности касательно милитаризации данного региона.

Пекин разместил в мае во время учения свои стратегические бомбардировщики H-6K, способные нести ядерное вооружение. Они были развернуты около спорных островов Спратли. В этом же месяце китайская сторона обвинила ВМС США во вторжении в воды Парасельских остров, которые также считаются спорными. Тогда на перехват американских кораблей были посланы китайские военные самолеты.