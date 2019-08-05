Последнее обновление: 05.08.2019 13:02

Китай ответил на новые пошлины Трампа

Категории: США Китай

Власти Китая на фоне эскалации торговой войны с США поручили государственным компаниям приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Пекин позволил курсу юаня упасть до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов 5 августа курс национальной валюты КНР подешевел на 1,3%, до уровня 7,0292 юаня за доллар, впервые с 2008 года пробив психологически важную отметку в 7 юаней за доллар, передает Bloomberg.

Такие меры Китай предпринял через несколько дней после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлинах на китайские товары с 1 сентября. Свое решение Трамп обосновал тем, что Китай несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам, и не выполнил обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

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