Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп анонсировал в четверг введение 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Новые тарифы, под которые попадет широкий перечень товаров - от мобильных телефонов и ноутбуков до игрушек и обуви, - приведут к нагнетанию торгового конфликта, который уже нарушил глобальные цепочки поставок и больше года служит причиной паники на финансовых рынках.

Трамп не исключил в четверг, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята - даже выше 25% - в зависимости от прогресса переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

“Я думаю, что Президент Си... хочет заключить сделку, но, честно говоря, он не идет достаточно быстро”, - сказал Трамп журналистам.

Новость о пошлинах спровоцировала бурю на финансовых рынках.

Цены на нефть рухнули на 7%, а сорт Brent продемонстрировал самое сильное однодневное падение в процентном соотношении с февраля 2016 года. Индекс S&P 500, показывавший уверенный рост на торгах четверга, сменил динамику на отрицательную и по итогам сессии снизился на 0,9%. Доходности американских гособлигаций также в минусе.

Ассоциации игроков розничной торговли предсказывают скачок цен на потребительские товары. Акции ритейлеров Target Corp, Macy’s Inc и Nordstrom Inc подешевели на 4,2%-6,2%.

Рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что новые тарифы окажут дополнительное давление на мировую экономику в тот момент, когда экономики США, Китая и еврозоны уже и так замедляют темпы роста.

Пошлины могут повлиять и на политику ФРС и заставить ее снова снизить процентные ставки для защиты американской экономики от рисков, вызванных торговой войной, считают эксперты.

Трамп объявил о новых тарифах в серии твитов, обвинив Китай в том, что тот не выполняет обещание покупать больше американской сельхозпродукции, и раскритиковав Си за его недостаточные усилия для того, чтобы остановить поток из Китая в США синтетического опиода фентанила.

“Торговые переговоры продолжаются, и во время переговоров США начнут, с 1 сентября, вводить маленькие дополнительные Пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукцию, поступающие из Китая в нашу Страну, стоимостью 300 Миллиардов Долларов. Сюда не входят 250 Миллиардов Долларов, которые уже облагаются Пошлинами в 25%”, - написал Трамп в твиттере.

Позднее он сообщил журналистам о своем отношении к тому, как новые меры влияют на финансовые рынки: “Меня это никак не беспокоит”.

По его словам, пошлины могут повышаться поэтапно: “10% на краткосрочный период, а потом я могу всегда сделать больше или я могу сделать меньше в зависимости от того, что происходит вокруг соглашения”.

Твиты американского президента были опубликованы после брифинга торгового представителя Роберта Лайтхайзера и главы Минфина США Стивена Мнучина об итогах их переговоров в Шанхае, на которых они напрямую пообщались с китайскими чиновниками впервые с того момента, как Трамп и Си договорились о торговом перемирии на саммите G20 в июне.

Переговоры завершились в среду без явных признаков прогресса, хотя обе стороны и назвали их конструктивными. Следующий раунд встреч запланирован на сентябрь.