Трамп поставил китайские ZTE и Huawei вне закона

С лета 2019 года министерства и ведомства в США не смогут закупать для своих нужд ряд видов оборудования, выпущенного китайскими компаниями. Запрет на заключение, продление и расширение подобных контрактов содержится в законе об оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном накануне, 13 августа, президентом страны Дональдом Трампом.

Получивший в конгрессе имя сенатора Джона Маккейна законодательный акт обязывает руководителей государственных структур отказаться от контрактов, в рамках которых телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения китайского производства используются как существенный компонент любой системы. Документ также запрещает заключать или продлевать контракты со сторонними организациями, использующими такое оборудование, передает РБК.

В списке китайских производителей, чье оборудование подпало под запрет, первыми упоминаются корпорации Huawei и ZTE. (Стоит напомнить, что обе компании поставляют оборудование в Беларусь в рамках утвержденных госпрограмм.)

Запрет распространяется и на их «дочек», а также на компании Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company. Кроме того, действие запрета может быть распространено на любую компанию, которую глава Пентагона сочтет подконтрольной властям Китая.

Официально запрет вступает в силу через год с момента подписания закона, то есть с 13 августа 2019 года. Однако нормы закона допускают возможность выборочного снятия запрета после этой даты, но только в тех случаях, когда глава Национальной разведки США сочтет, что заключение какого-то конкретного контракта необходимо для обеспечения безопасности страны.