Китаю не нравится оборонный бюджет США на $716 млрд

Китай выразил недовольство после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2019 год, передает Reuters.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление.

В МИДе выразили недовольство в связи с тем, что Вашингтон, не обращая внимания на протест Пекина, принял и подписал этот документ.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин призывает США отказаться от мышления «холодной войны», чтобы не навредить сотрудничеству между странами.

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд, 13 августа. Сенат принял этот закон, получивший имя сенатора Джона Маккейна, 1 августа.