Последнее обновление: 14.08.2018 09:45

Китаю не нравится оборонный бюджет США на $716 млрд

Категории: США Китай

Китай выразил недовольство после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2019 год, передает Reuters.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление.

В МИДе выразили недовольство в связи с тем, что Вашингтон, не обращая внимания на протест Пекина, принял и подписал этот документ.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин призывает США отказаться от мышления «холодной войны», чтобы не навредить сотрудничеству между странами.

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд, 13 августа. Сенат принял этот закон, получивший имя сенатора Джона Маккейна, 1 августа.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование