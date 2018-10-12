США передумали признавать Китай валютным манипулятором

Персонал Министерства финансов США, участвующий в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров, не видит оснований признавать Китай валютным манипулятором, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Соответствующая рекомендация была направлена сотрудниками министру финансов США Стивену Мнучину. Если их вывод будет повторен в официальном отчете, удастся избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях США и Китая.

Однако министр может принять иное решение. Президент США Дональд Трамп публично и в частных беседах настаивал, что С.Мнучин должен объявить о том, что Китай манипулировал обменным курсом юаня.

Ранее на этой неделе С.Мнучин заявил, что США "обеспокоены ослаблением юаня и хотят убедиться, что его падение не используется в качестве девальвации для получения конкурентных преимуществ". Однако он отказался говорить, какими будут выводы в докладе.

Доклад Минфина должен быть опубликован на следующей неделе.

Даже если Китай не будет признан валютным манипулятором, он останется в списке стран под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях с США.

В пятницу Главное таможенное управление КНР объявило, что положительное торговое сальдо Китая с США выросло в сентябре до $34,13 млрд с $31,07 млрд месяцем ранее.

Юань подешевел почти на 10% к доллару США за последние полгода. В пятницу курс китайской нацвалюты на торгах в Шанхае опустился на 0,16% - до 6,8995/$1, после падения на 0,51% в четверг.