Нацбанк РБ снижает ставку рефинансирования до 10% годовых

С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 11,75% до 11,5% годовых. Соответствующее решение принято 20 июня правлением Нацбанка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике.

"Годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров", - говорится в сообщении регулятора.

В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Во второй половине 2018 года Нацбанк ожидает некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. "Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены". Монетарные условия "сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности". Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5%.

"Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности", - поясняет Нацбанк.

Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9-12%, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3% в годовом выражении.

Следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября.