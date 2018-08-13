Последнее обновление: 13.08.2018 15:40

Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам

Категории: Иран Нефть

Иран намерен предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в министерстве нефти страны, передает ТАСС.

"Скидка для клиентов является нормальной практикой на мировом рынке, к которой прибегают все производители, - сказал источник. - В данный момент ведется согласование долгосрочных контрактов на продажу нефти".

Источник добавил, что "рынок Азии имеет большее значение, чем другие рынки, поскольку здесь находятся крупные экономические игроки, такие как Индия и Китай". "Эти страны быстро развиваются, поэтому они увеличивают потребление нефти", - отметил он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование