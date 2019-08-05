Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей исламской революции захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, перевозивший контрабандное топливо для нескольких арабских государств, и задержал семерых членов экипажа, сообщило государственное телевидение Ирана.

Задержание произошло у иранского острова Фарси в Персидском заливе, сообщило полуофициальное иранское новостное агентство Fars. Согласно сообщению ливанского телеканала Mayadeen TV, судно было задержано еще в среду, передает Reuters.

“Военно-морские силы КСИР (Корпуса стражей исламской революции) задержали иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, который провозил контрабандой топливо для нескольких арабских стран”, - цитирует иранское ТВ офицера КСИР Рамезана Зирахи.

Судно перевозило 700 тыс литров топлива. Задержанные моряки имеют разное гражданство, сказал Зирахи.

“Арест нефтяного танкера был произведен в координации с судебными органами Ирана и на основании их распоряжения”, - процитировало Зирахи агентство Fars.

Отношения между Ираном и странами Запада обострились в прошлом году, после того как США вышли из международного соглашения, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление экономических санкций.

В июле британские ВМС задержали иранский нефтяной танкер у побережья Гибралтара, обвинив его в нарушении санкций в отношении Сирии.

После этого Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, заявив, что тот нарушил правила судоходства. Другому танкеру иранские власти сделали предупреждение, но разрешили продолжить движение.

Британия назвала незаконным захват шедшего под ее флагом танкера Stena Impero и отвергла вариант, при котором отпустит иранский танкер в обмен на освобождение своего судна.