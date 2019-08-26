Последнее обновление: 26.08.2019 14:31

Иран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о продаже нефти с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1), который ранее был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС, а затем отпущен, и заявил, что не в курсе его пункта назначения.

"Мы продали нефть с танкера Adrian Darya, с этого момента владелец груза определяет, куда судна направится", - цитирует Рабии государственная телерадиокомпания IRIB.

В свою очередь агентство Fars отмечает, что таким образом власти Ирана дали понять, что не в курсе пункта назначения танкера.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара.

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