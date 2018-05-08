Последнее обновление: 08.05.2018 17:03

Иран выводит на рынок новый сорт нефти в пику возможным санкциям - источники

Категории: Иран Нефть

Третий по величине производитель в Организации стран - нефтеэкспортеров (ОПЕК), Иран, готовится начать коммерческие поставки сорта нефти West Karoun с отгрузкой в мае или июне вопреки нависшей над Тегераном угрозе новых санкций, сказали Reuters два осведомленных источника.

Иран уже поставлял клиентам пробные партии нефти с блока месторождений West Karoun, добыча на котором за последний год выросла почти вдвое до 300.000 баррелей в сутки, добавили источники, отметив, что введенный новый экспортный терминал позволяет экспортировать сорт, не смешивая с другими марками.

“Первые партии (нефти) West Karoun будут проданы на спотовом рынке, потому что с качеством еще нужно разобраться”, – сказал один из источников.

Это означает, что покупателям пока не будут предлагаться долгосрочные контракты, по которым ближневосточные поставщики обычно реализуют свою нефть.

До введения санкций в 2012 году Иран продавал нефть только по долгосрочным контрактам, но с частичным снятием ограничительных мер четырьмя годами позже развернулся к спотовым сделкам в попытке вернуть утраченную долю рынка.

Стремление Ирана поднять спрос на новый сорт нефти говорит о том, что Тегеран рассчитывает продолжать продажи собственного сырья, невзирая на угрозу новых санкций.

Президент США Дональд Трамп сегодня вечером объявит решение по ядерной сделке с Ираном. Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением поставок иранского сырья на мировые рынки, и, по расчетам аналитиков, речь может идти об объеме в диапазоне до 500.000 баррелей в сутки.

В апреле экспорт нефти из Ирана достиг 2,6 миллиона баррелей в сутки – рекордного уровня с момента снятия Западом ограничительных мер, показали данные профильного ведомства страны.

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