Нацбанк РБ зарегистрировал НКФО «Белинкасгрупп»

Нацбанк Беларуси зарегистрировал специализированную кассово-инкассаторскую компанию – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп». Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка №150 от 30 марта 2018 г.

Как сообщает пресс-службае регулятора, одновременно ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности №36, которое позволяет осуществлять следующие банковские операции:

осуществление расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

валютно-обменные операции;

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, предусмотренных Национальным банком;

инкассация наличных денег, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;

предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);

перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Создание ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» предусмотрено указом №45 от 1 февраля 2018 г. «О создании открытого акционерного общества». Договор о создании организации был подписан 9 февраля 2018 г.

Учредителями организации выступили Национальный банк, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк».

Основными задачами «Белинкасгрупп» являются оказание содействия в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг банковской системе Беларуси, субъектам хозяйствования, проведение кассовых операций.

Вывод кассово-инкассаторских услуг за пределы банков снизит издержки на обслуживание наличного денежного обращения и даст банкам возможность сосредоточиться на своих основных функциях.

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» будет представлено в 34 городах республики, что позволит обеспечить полное покрытие территории страны, а также гибкость предоставления услуг клиентам компании.

Кроме того, в организации будет реализована инновационная задача по внедрению в Беларуси специализированной системы, обеспечивающей отслеживание в реальном времени перемещения ценностей.