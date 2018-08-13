Белнефтехим сообщил о поэтапном повышении цен на бензин

Концерн Белнефтехим в субботу сообщил о повышении цен на автомобильное топливо с 12 августа 2018 года на 1 копейку, заявив, что это лишь начало долгого тренда.

«Концерном принято решение о продолжении политики поэтапного повышения цен на автомобильное топливо», - говорится в сообщении пресс-службы.

С 12 августа 2018 года стоимость автомобильного топлива возрастет на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,30 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,38 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,59 руб., ДТ – 1,38 руб.

Решение о переходе на этап постепенного повышения цены Белнефтехим объяснил ростом цен на российскую нефть.

«За 7 месяцев 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35 процентов, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, за указанный период выросли в среднем на 14 процентов. Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за указанный период получила убытки», - говорится в комментарии.

Под сообщением о повышении цен на топливо на своем сайте Белнефтехим также опубликовал подборку Q&A (вопросы-ответы) агитационного-отрицающего характера, в которой привел ряд любопытных фактов, (требующих независимого подтверждения).

В частности, концерн утверждает, что Беларусь покупает нефть «по цене, составляющей сейчас около 75 процентов от мировой рыночной цены»; что «в Беларуси налоговая составляющая в цене топлива – а это налог на добавленную стоимость, акцизы и другие сборы, которые платят наши заводы, – сейчас занимает до 40 процентов»; что «наши НПЗ получили убыток» и «НПЗ сейчас убыточны, заводы максимально сокращают все свои затраты, и о повышении заработной платы речи не идет».

Особый интерес представляет ответ концерна на вопрос «Почему не снижалась цена на бензин в 2016 году, когда нефть упала с 80 до 30 долларов за баррель?»

Ответ Белнефтехима: «В долларовом эквиваленте – снижалась пропорционально снижению цены на нефть, которую НПЗ покупают за валюту. Цена на бензин снижалась бы и в белорусских рублях, если бы в это время не произошло падение курса белорусского рубля в отношении других валют».

Динамика официального курса белорусского рубля к доллару в 2016 году (для этого есть сайт Нацбанка РБ): 20 января 2016 года – 20412 рублей (2,0412 с учетом будущей деноминации), 20 июля 2016 года - 1,9776 рубля, 20 декабря 2016 года - 1,9715 рубля.