Последнее обновление: 10.08.2018 13:02

Беларусь остается основным поставщиком нефтепродуктов в Украину

Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает УНИАН.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,01 миллиарда долларов (36,71%), из Беларуси – 1,11 миллиарда долларов (40,37%), из Литвы – 262,7 миллиарда долларов (9,54%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,285 миллиона долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов. Также сообщается, что за данный период Украина экспортировала 253,4 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 139,4 миллиона долларов.

Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов. В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%).

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