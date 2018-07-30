Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №571 от 28 июля 2018 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $139,1 до $135,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $76,5 до $74,4 за 1 т, на товарные бензины - с $41,7 до $40,6 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,6 за 1 т (была $41,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее, 1 июля 2018 года, ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были повышены.

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