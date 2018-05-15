США готовы ввести новые санкции против России - Минфин

США готовы ввести новые санкции против России, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.

По ее словам, в Вашингтоне готовы заставить Россию понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". С.Манделкер отметила, что благодаря этим действиям в России "олигархи и правительственные элиты получают непропорциональную выгоду".

"Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", - сказала С.Манделкер.

Говоря об Иране и КНДР, замминистра финансов США назвала Тегеран спонсором терроризма, а также пообещала наказание для тех, кто ведет в Иране бизнес. Что касается Пхеньяна, по словам С.Манделкер, именно санкции заставили Северную Корею пойти на переговоры. "Мы проверим их искренность на предстоящем саммите между президентом Трампом и лидером Северной Кореи", - сказала она.