Биржи Европы изменяются разнонаправленно на новостях компаний и статистике

Основные европейские индексы изменяются разнонаправленно в среду после финансовых отчетностей ряда компаний региона, а также на фоне неоднозначных внутренних статданных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,68% — до 7696,34 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,18%, до 5521,23 пункта. Немецкий DAX — снижался на 0,07%, до 12795,93 пункта, при этом ранее в ходе торгов он рос до 12833 пунктов.

Инвесторы продолжают следить за данными финансовой отчетности европейских компаний. В среду свои финансовые показатели за минувшее полугодие и второй квартал опубликовали такие компании как Volkswagen, BNP Paribas, Air France-KLM, Lloyds Banking Group. Корпоративные отчетности компаний были неоднозначно восприняты рынками, и стоимость их акций изменяется разнонаправленно.

Кроме того, неоднозначной оказалась новая статистика по еврозоне. Несмотря на то, что, по окончательной оценке, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) еврозоны за июль совпал с прогнозами аналитиков, аналогичные показатели по Германии и Франции разошлись с ожиданиями экспертов.

В то же время давление на настроения инвесторов оказывают новости вокруг торгового конфликта США и Китая. Так, агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов, хотя ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10%.