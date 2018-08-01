Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе на торговых опасениях

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в "красной зоне" на фоне опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,81% — до 2824,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – снизился на 1,72%, до 1549,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,85% — до 28340,74 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,51% — до 2307,07 пункта. Японский Nikkei 225 — на 0,86%, до 22746,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,07%, до 6275,7 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали сообщения в СМИ о том, что администрация США планирует предложить введение пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказала новая порция макростатистики из КНР и Японии. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в июле опустился до минимума за восемь месяцев, составив 50,8 пункта против 51 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 50,9 пункта.

Индекс PMI в промышленности Японии, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос в июле до 52,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 51,6 пункта.

"Определенно рынки получили негативный сигнал в виде новостей о более высоких пошлинах США на китайские товары", — считает главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Он также добавил, что дополнительное давление оказали данные по индексу PMI из Китая.