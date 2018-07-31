Биржи АТР закрылись преимущественно в плюсе после заседания Банка Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" после решения о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Японии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% — до 2876,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – снизился на 0,02%, до 1576,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,52% — до 28583,01 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,08% — до 2295,26 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 22553,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 6280,2 пункта.

Акции крупнейшего мирового производителя алюминия – российского "Русала" — по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже снизились в цене на 6,8%, что является самым значительным падением с 19 июня.

Ранее во вторник Банк Японии (ЦБ) ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Давление на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился, до 54 пунктов с 55 пунктов месяцем ранее. Эксперты ждали сохранения показателя на отметке прошлого месяца.