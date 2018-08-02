Биржи Китая и Гонконга закрылись падением более чем на 2% на торговых опасениях

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в "красной зоне", при этом лидерами падения стали биржи Китая и Гонконга на фоне усилившихся опасений относительно обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2% — до 2768,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,4%, до 1512,05 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 2,21% — до 27714,56 пункта, корейский KOSPI — на 1,6% — до 2270,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,03%, до 22512,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,55%, до 6240,9 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали заявления Белого дома, который подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Накануне об этом сообщали СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в размере 10%, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.

Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отмечают, что на фондовом рынке Японии распродажи произошли на фоне возобновления опасений за торговые отношения Китая и США. "Были отмечены покупки акций некоторых компаний, которые показали хорошие результаты в период отчетности. Но как только китайские рынки открылись в минусе, Nikkei также начал падать", — добавили эксперты.

Во вторник один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corporation сообщил, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018-19 финансового года (апрель-июнь 2018 года) увеличилась на 18%, до 57,4 миллиарда иен (516,7 миллиона долларов). На этом фоне акции компании росли в цене две торговых сессии подряд. /ПРАЙМ