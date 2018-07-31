Биржи АТР в основном снижаются, следуя динамике индексов США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 2868,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1575,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 28592,37 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,04%, до 6281,2 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,12%, до 22518,49 пункта, корейский KOSPI — на 0,07%, до 2291,82 пункта.

Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%. Подешевели акции Facebook — на 2,19%, Amazon — на 2,09% Microsoft — на 2,15%. Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.

Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году — 1,5% вместо 1,8%.

Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.

Трейдеры также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился — на 1 процентный пункт — до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.