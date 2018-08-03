Золото дешевеет после укрепления доллара к мировым валютам

Золото дешевеет в пятницу утром после значительного укрепления доллара в четверг на фоне торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,1 доллара, или на 0,34%, до 1216 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,45%, до 15,315 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основныхторговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 95,13 пункта. В четверг вечером показатель впервые с 20 июля закрепился выше отметки в 95 пунктов. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, которые владеют другой валютой, что снижает спрос на металл и приводит к его удешевлению.

Котировки американской валюты поддерживает торговый конфликт США и КНР. В среду Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах. Китай пообещал ответные меры.

Инвесторы в пятницу также ожидают июльской статистики по безработице в США. Аналитики полагают, что показатель снизился до 3,9% с 4% в июне. Индикатор может оказать влияние на курс доллара, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.