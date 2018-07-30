Биржи Европы снижаются на данных корпоративных отчетностей

Основные европейские индексы в минусе после финансовых отчетностей ряда компаний региона, разочаровавших инвесторов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,3% — до 7684,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5486,8 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 12824,61 пункта.

В центре внимания рынков в понедельник находятся корпоративные отчетности ряда компаний региона. Так, пивоваренный концерн Heineken сообщил, что, с одной стороны, чистая прибыль по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась в годовом выражении на 3,86%, до 1,076 миллиарда евро, но при этом компания полагает, что в текущем году экономические условия останутся волатильными, а на выручку и операционную прибыль окажет негативное влияние курсовой эффект. Акции компании дешевеют в среднем на 5%.

Кроме того, о снижении чистой прибыли за третий квартал текущего финансового года (завершился 30 июня) сообщил производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers. Так, показатель сократился на 10% в годовом исчислении — до 503 миллионов евро. Ценные бумаги компании теряют в цене около 2%.

На настроения участников торгов определенное влияние оказывают ожидания заседаний мировых центробанков. Во вторник свое решение по дальнейшему курсу монетарной политики озвучит Банк Японии, в среду — ФРС США, в четверг — Банк Англии.

"Мы ожидаем повышения ставки Банка Англии с 0,5% до 0,75% на фоне восстановления показателей экономической активности и снижения уровня безработицы. Важно отметить, что мы не ожидаем дополнительного повышения ставки в этом году, и ждем только одного подъема в следующем году из-за Brexit ", — отмечают аналитики Danske Bank.