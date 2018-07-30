Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

Биржи АТР закрылись в минусе в ожидании заседаний ФРС США и Банка Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением индексов в ожидании решений по дальнейшей денежной политике Банка Японии и ФРС США, которые будут озвучены во вторник и среду соответственно, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16% — до 2869,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,39%, до 1576,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,37% — до 28697,45 пункта, корейский KOSPI на 0,06% — до 2293,51 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,74% — до 22544,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35% — до 6278,4 пункта.

Инвесторы в начале недели сосредоточились на ожиданиях решений регуляторов США и Японии относительно дальнейшего курса их денежно-кредитной политики. От ФРС США участники торгов не ждут изменения политики на ближайшем заседании, предполагая, что очередное повышение базовой ставки в стране произойдет в сентябре.

В то же время рынки отмечают неопределенность вокруг решения по ставке Банка Японии. Японский ЦБ сохраняет отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% с января 2016 года, и эксперты ждут от него шагов в сторону ужесточения монетарной политики.

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