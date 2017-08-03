Польша приветствует санкции США против России

Варшава приветствовала решение президента США о новых жестких санкциях против России, которые также касаются "стратегических интересов" Польши.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, передает Украинская правда.

"С момента аннексии Крыма Россией и агрессии против Украины соответствующие ограничения уже были введены указами президента. Законопроект о санкциях, принятый подавляющим большинством голосов Конгресса США, может быть еще более эффективным", - говорится в заявлении.

В МИД Польши отметили, что одновременное продолжение санкций против российского энергетического сектора, включая тех, кто участвует в проекте "Северный поток-2", соответствует стратегическим интересам Польши и региона Центральной и Восточной Европы.

"Он (новый закон. - Ред.) также может способствовать улучшению диверсификации поставок энергии по всему ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.