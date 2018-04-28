Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,8%, внутренний – вырос на 1,5%

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2018 года составил 41,3 млрд руб. и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 838 млн руб., или на 2%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 304,7 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

В январе-марте 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 871,5 млн долларов США: 600 млн долларов США – еврооблигации; 222,3 млн долларов США – правительства и банков России; 33,5 млн долларов США – МБРР; 14,2 млн долларов США – банков КНР; 1,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1189,1 млн долларов США: 800 млн долларов США – еврооблигации; 179,3 млн долларов США – банки КНР; 107,1 млн долларов США – правительство России; 88,3 млн долларов США – ЕФСР; 13,3 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,4 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 9,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 134,2 млн руб., или на 1,5%.

За январь-март 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 134 млн. долларов США. Погашено валютных гособлигаций для юрлиц и физлиц на сумму 68,9 млн долларов США.