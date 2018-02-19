В Беларуси объем промпроизводства в январе вырос на 9,7%

В январе 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 8,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,7% к уровню января 2017 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в том числе в горнодобывающей промышленности» – 100%, обрабатывающей – 113,5%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 98,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – 98,3%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2018 г. превысил уровень января 2017 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 29,7%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 28,7%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 15,8%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 13,5%), производстве химических продуктов (на 12%).