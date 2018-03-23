Ставки по валютным вкладам населения в банках РБ возобновили падение

По данным Национального банка РБ, в феврале 2018 года средние ставки по новым депозитам физических лиц в иностранной валюте снова снизились, хотя средняя ставка по новым валютным депозитам юридических лиц на срок до 1 года выросла до 1,7% годовых с 1,6% в январе.

Можно отметить, что в январе данная ставка также выросла (с 1,4% в декабре 2017 года). В то же врем, средняя ставка по новым валютным депозитам предприятий на срок свыше года в феврале опустилась до 1,6% годовых с 1,9% в январе.

Для физических лиц привлекательность валютных депозитов сокращается. В феврале средняя ставка по новым вкладам населения на срок до 1 года сократилась до 0,6% с 0,7% в январе. А аналогичная ставка по долгосрочным валютным вкладам сократилась до 1,5% годовых с 1,6%. Снижение ставок возобновилось после стабилизации в январе.

Снизились в феврале и проценты по новым валютным кредитам, которые белорусские банки предоставляют только юридическим лицам. Так, средняя ставка по таким кредитам на срок свыше 1 года опустилась в феврале до 4,7% с 5,2% в январе. А аналогичная ставка по кредитам на срок свыше года снизилась до 6,2% годовых с 6,3% в январе.

Уменьшение ставок по валютным кредитам в среднем оказалось более значительным, чем по депозитам, что означает сокращение величины маржи между данными ставками, то есть снижение прибыли банков, пишет select.by.

В целом ситуация на рынке валютных депозитов Беларуси в настоящее время выглядит неопределенной.

Федеральная резервная система США в настоящее время повышает ставки, что приводит к росту процентов по долларовым депозитам во всем мире. Поэтому снижение ставок по валютным вкладам в Беларуси противоречит мировой тенденции. В связи с этим в белорусских банках растут ожидания подъема ставок.

Это привело к снижению объемов размещения валютных облигаций Национальным банком, который пока не хочет повышать ставки по своим валютным облигациям. Так, на аукционе 13 марта он разместил долларовые облигации со сроком обращения, равным 1 году, всего на 12,3 млн. долларов США. Средневзвешенная ставка при этом составила 3,7667% годовых. На аналогичном аукционе 27 февраля Нацбанк разместил облигаций на 100 млн. долларов под 3,7323% годовых.