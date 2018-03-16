В Беларуси бонусы топ-менеджерам банков предлагается выплачивать частями в течение 3-5 лет

Национальный банк предлагает банкам, ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и небанковским кредитно-финансовым организациям производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5 лет. Соответствующие разъяснения даны в письме регулятора в адрес банков и НКФО.

В документе говорится, что выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3-5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера.

В случае, если размер вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы, сложившиеся по виду экономической деятельности "Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения" за отчетный год, указанная выплата может быть произведена полностью в году, следующем за отчетным.

Планируемые на год показатели по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.