Пособия на выезд из Германии получили около 12 тысяч мигрантов

За первый год существования программы StarthilfePlus, поощряющей мигрантов, которые добровольно покидают Германию, ею воспользовались 11618 человек. Об этом говорится в обнародованном ответе Министерства внутренних дел ФРГ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Эту программу, предусматривающую выплату денежных премий мигрантам, у которых мало шансов на получение статуса беженца, правительство Германии начало осуществлять в феврале 2017 года. Если взрослый мигрант покидает ФРГ до окончания рассмотрения его ходатайства об убежище, он получает пособие в размере 1200 евро, подросток до 12 лет - 600 евро. За первый год реализации программы StarthilfePlus по 1200 евро получили 1585 человек.

Выезжающая семья численностью более 4 человек получает дополнительно 500 евро. Если мигрант добровольно уезжает после того, как ему отказали в убежище, но он отказывается опротестовывать это решение властей, ему выплачивают 800 евро.

По данным МВД Германии, в 2017 году в рамках программы StarthilfePlus было выплачено 10 тысяч пособий. Из них 2261 получили мигранты из Ирака, 1307 - из России и 951 - из Афганистана. При этом в министерстве подчеркивают, что решение воспользоваться программой мигранты принимают самостоятельно, как и решение "добровольно вернуться в кризисный регион и отозвать заявление о предоставлении статуса беженца".