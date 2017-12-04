Немецкие власти выделяют пособия для мигрантов-возвращенцев

Федеральное правительство Германии намерено предпринять новые шаги, чтобы мотивировать мигрантов, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено, к добровольному возвращению на родину. Об этом сообщает издание Bild am Sontag в воскресенье, 3 декабря.

Программа помощи добровольным репатриантам действует в Германии с февраля 2017 года. Она предусматривает выделение 1200 евро каждому мигранту старше 12 лет, изъявившему желание вернуться на родину, и 600 евро на каждого ребенка.

Берлин оплатит реинтеграцию беженцев у них на родине

С декабря 2017 по 28 февраля 2018 года действует дополнение к программе под названием "Твоя страна, твое будущее, сейчас". Оно предусматривает, что семьям мигрантов, уезжающим из Германии, заявившим об этом немецким властям до конца февраля, будут выделяться дополнительные деньги. "Мы конкретной помощью поддержим вас в вашей реинтеграции", - заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière).

Дополнение к программе предусматривает выделение до 3000 евро дополнительно семьям возвращенцев. Эти деньги предназначены на оплату жилья, ремонт, строительство, приобретение кухонного гарнитура, обустройство ванной комнаты. Таким образом, семья из трех человек получит вместо 3000 евро сумму в 6000. Мигранту-одиночке полагается по новым правилам дополнительно 1000 евро.

С февраля по октябрь 2017 года только 8639 человек выразили желание добровольно вернуться на родину. Еще 19520 мигрантов были депортированы властями Германии. В настоящее время в стране проживает 115000 человек, чьи прошения об убежище были отклонены.