Внешний госдолг Беларуси с начала года сократился на 1,7%, внутренний - вырос на 0,8%

Государственный долг Беларуси на 1 марта 2018 года составил 41,4 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 791,5 млн рублей, или на 1,9%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 марта 2018 года составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 278,8 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-феврале 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 742,8 млн долларов США: 600 млн долларов США – еврооблигации; 104,6 млн долларов США – правительства России; 23,8 млн долларов США – МБРР; 14,1 млн долларов США – банков Китая; 0,3 млн долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило1064,8 млн долларов США: 800 млн долларов США – еврооблигации; 175,3 млн долларов США – банки Китая; 82,2 млн долларов США – правительство России; 7,3 млн долларов США – МБРР.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 марта 2018 года составил 9,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 70,9 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,8%.

За январь-февраль 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 63,3 млн долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 51,8 млн долларов США.