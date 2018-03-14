Последнее обновление: 14.03.2018 18:13

Нацбанк РБ не стал менять ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующее решение принято 14 марта по итогам ежеквартального заседания Правления Нацбанка РБ по денежно-кредитной политике.

Как отмечает Нацбанк, инфляция находится в пределах прогнозной траектории. В феврале 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9%. В последующие месяцы текущего года ожидается сохранение инфляции в годовом выражении вблизи 5%.

Экономическая активность продолжает восстанавливаться. Дезинфляционное влияние со стороны факторов спроса уменьшается прежде всего за счет опережающего роста заработных плат над ростом производительности труда.

Сохраняются высокие инфляционные ожидания экономических субъектов. Их уровень превышает целевой параметр по инфляции.

В начале 2018 года наблюдается прогнозируемое ускорение темпов роста средней широкой денежной массы – до 18,4% в годовом выражении в феврале.

"Таким образом, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении регулятора.

Следующее ежеквартальное заседание Правления Нацбанка РБ по денежно-кредитной политике состоится 20 июня 2018 года.

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