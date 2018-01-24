Последнее обновление: 24.01.2018 15:25

Саудовская Аравия планирует экспорт нефти на уровне около 7 млн барр/сутки в I квартале

Саудовская Аравия рассчитывает сохранить экспорт нефти на уровне около 7 миллионов баррелей в сутки в течение первого квартала текущего года в условиях действия пакта ОПЕК+ и невзирая на плановые ремонты НПЗ, сообщили источники в отрасли.

НПЗ SATORP, мощность переработки которого составляет 400.000 баррелей в сутки, уйдёт на плановый ремонт в середине января, и продлится он до середины февраля. Ремонтные работы на заводе Samref, мощность переработки которого также равна 400.000 баррелям в сутки, запланированы с 10 марта по 30 апреля.

В декабре источник сказал Рейтер, что январский объём экспортных поставок нефти из Саудовской Аравии составит 6,9 миллиона баррелей в сутки.

В феврале экспорт, как ожидается, сохранится на уровне ниже 7 миллионов баррелей в сутки.

В ноябре экспорт нефти из Саудовской Аравии вырос до 7,016 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 6,874 миллиона баррелей в сутки в предыдущем месяце, следует из статистики JODI.

Крупнейший нефтеэкспортёр в мире и негласный лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, также планирует удерживать добычу нефти на уровне около 9,8 миллиона баррелей в сутки с января по март.

В декабре объём производства сырья в стране составил 9,98 миллиона баррелей в сутки, что не превышает квоту, предусмотренную сделкой ОПЕК+.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. В конце ноября прошлого года они условились продлить сделку до конца 2018-го.

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