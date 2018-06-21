Экономисты значительно снизили прогноз для Германии на 2018 год

Институт мировой экономики (IfW) в Киле значительно снизил прогноз роста немецкой экономики на текущий год. По итогам 2018 года ВВП Германии вырастет на 2,0 процента, заявил институт в четверг, 21 июня. В предыдущем прогнозе IfW говорилось о 2,5-процентном росте в нынешнем году.

IfW стал пятым крупным институтом экономики, снизившим прогноз роста немецкого ВВП на 2018 год. Ранее о подобном решении сообщили берлинский DIW, мюнхенский ifo, IWH в Галле и эссенский RWI.

По словам эксперта IfW Штефана Котса, ухудшение прогноза на текущий год "еще не означает начало экономического спада". На решение института повлияли такие факторы, как большое число больничных в связи с эпидемией гриппа и забастовки в металлургической и электротехнической отраслях.

При этом аналитики IfW по-прежнему предполагают, что в 2019 году показатель экономического роста ФРГ может составить 2,3 процента. Позитивная динамика конъюнктуры, по мнению экспертов, будет обусловлена, прежде всего, значительным ростом доходов населения, а также подъемом в строительной отрасли.