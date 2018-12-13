Институт ifo снизил прогноз по росту экономики в ФРГ

Немецкая экономика, по мнению экономистов, заметно снизит темпы роста в 2019 году.

"Мы вступили в фазу охлаждения конъюнктуры", - заявил глава отдела конъюнктуры в Институте экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер в четверг, 13 декабря, в Берлине.

На 2019 год ifo прогнозирует рост экономики в Германии лишь в объеме 1,1 процента. Только осенью эксперты предсказывали прирост ВВП на 1,9 процента. Экономисты, однако, подчеркнули, что угрозы рецессии нет.

В своих прогнозах ifo пессимистичнее других исследовательских институтов. Так Институт экономики в Киле полагает, что в будущем году экономика ФРГ вырастет на 1,8 процента, а берлинский институт DIW - на 1,6 процента. На текущий год прогнозы ifo и других институтов совпадают: ожидается рост экономики на 1,5 процента.

По словам Вольмесхойзера, рост экономики в ФРГ в 2019 году замедлится из-за нынешней слабости автопрома, а также из-за неуверенности, вызванной торговыми конфликтами, спровоцированными президентом США Дональдом Трампом, и угрозой неупорядоченного выхода Великобритании из состава Евросоюза.