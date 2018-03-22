В этом году угрозы немецкой экономике будут ощущаться более остро, чем ранее

Немецкая экономика "переживает фазу высокой конъюнктуры", однако, по мнению экспертов, нельзя недооценивать негативные последствия от протекционистских мер Вашингтона.

В этом году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии увеличится на 2,3%, главным образом за счет статей экспорта. Тем не менее, угрозы национальной экономике будут ощущаться более остро, чем ранее. К такому выводу пришел Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "Совет мудрецов"), который вчера обнародовал свой обновленный финансовый прогноз.

"После энергичного роста последних лет немецкая экономика переживает высококонъюнктурную фазу", - отмечают аналитики. Вместе с тем, по мнению экспертов, "позитивные прогнозы роста не должны нивелировать тот факт, что риски для экономического развития в последнее время усилились". В числе основных угроз "Совет мудрецов" называет победу блока в составе правых популистов на парламентских выборах в Италии, сомнительный прогресс в переговорах по Brexit, а также введенные США пошлины на импорт стали и алюминия. В сталелитейной промышленности Германии задействованы десятки тысяч человек. В этой связи часть рабочих мест неизбежно окажется под ударом.

Как отмечают специалисты, "спираль протекционистских мер, по всей видимости, будет иметь явные негативные последствия для мировой и немецкой экономик".

Кроме того, Совет экономических экспертов подчеркивает, что в свете положительной конъюнктуры в еврозоне и высокой инфляции Европейский центробанк должен "начать выход из экспансивной монетарной политики".

По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года находилось в обращении 21,4 млрд евробанкнот. Это почти в 3 раза больше, чем на момент введения евро в 2002 году.

"Совет мудрецов" при правительстве ФРГ был создан в 1963 году, с 2013 года председателем является Кристоф Шмидт.