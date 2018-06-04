В Киеве откроется представительство Чернобыльского заповедника

В Киеве 5 июня откроется представительство Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"5 июня 2018 года в г. Киеве состоится открытие киевского представительства Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника, который относится к сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник создан Указом президента Украины от 26 апреля 2016 года. Охватывает пределы 30-километровой Зоны отчуждения в границах Иванковского и Полесского районов Киевской области.