Введение в эксплуатацию новой арки над ЧАЭС перенесли

Введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС переносится на ноябрь 2018 года. Об этом сообщил председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Петрук добавил, что ноябрь - это не окончательный срок, сейчас специалисты постоянно анализируют состояние арки, сообщают украинские СМИ.

26 апреля 2017 года президент Петр Порошенко заявлял, что новую арку над 4-м энергоблоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

В ноябре 2016 на ЧАЭС завершили надвигать арку нового безопасного конфайнмента на объект "Укрытие" четвертого энергоблока, который был разрушен во время ядерной катастрофы 26 апреля 1986 года. Установка нового укрытия позволило перейти к работам по демонтажу конструкций, изъятию и последующей утилизации топливосодержащих и радиоактивных материалов.

Строительство арки началось в 2012 году.