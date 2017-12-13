Последнее обновление: 13.12.2017 15:59

На экскурсии в Чернобыль будут возить на "ракетах" по Припяти

Экскурсии в Чернобыль со следующего года можно будет осуществлять по реке Припять на аутентичных советских суднах-"ракетах". Об этом заявил на презентации первой украинской туристической карты Чернобыльской зоны директор "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.

"Наша мечта, чтобы по реке Припять ходили "ракеты". Мы уже готовим первый водный маршрут из Киева, который был до аварии на ЧАЭС. Уже состоялся тестовый выезд и с начала следующей навигации, я надеюсь, будет уже первый выезд в ЧАЭС", - сказал Емельяненко.

Он заметил, что над этим проектом "полтора года мы юридически, бюрократически бьемся. Это будет новый вид туристического продукта - туры на аутентичных советских "ракетах"".

Кроме того, в планах "Чернобыль тур" есть внедрение туров на велосипедах.

"Это наша мечта, потому, что в Чернобыльской зоне сейчас запрещено перемещение на открытом транспорте, но сейчас идут переговоры над тем, чтобы изменить правила и внедрить велосипедные экскурсии", - сказал он.

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