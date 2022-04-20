МАГАТЭ восстановило связь с Чернобыльской АЭС

Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской атомной электростанцией была восстановлена вечером во вторник, говорится в заявлении для прессы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Российские войска удерживали Чернобыль в течение пяти недель, а покинули территорию 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с атомной электростанцией.

"Это очень хорошая новость, что теперь регулятор может связаться со станцией напрямую», - сказал Гросси.

Отмечается, что "миссия экспертов МАГАТЭ" планирует посетить ЧАЭС в этом месяце, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, безопасности и радиологии, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга Агентства".