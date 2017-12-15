Новый конфайнмент на ЧАЭС должны ввести в эксплуатацию в мае 2018 года

Ассамблея вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» назвала новую дату ввода в эксплуатацию нового конфайнмента, установленного над разрушенным энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС - конец мая 2018 года.

"8 декабря 2017 года состоялось очередное заседание Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности. По информации членов украинской делегации, участники Ассамблеи определили новую дату завершения строительных работ Арки (НБК) — конец мая 2018 года", - говорится в сообщении ГСП ЧАЭС.

Кроме того, члены Ассамблеи отметили уменьшение уровня радиации на площадке после надвижки арки нового безопасного конфайнмента, а также зафиксировали начало и успешный ход интегрированных испытаний на ХОЯТ-2. Члены Ассамблеи выразили надежду, что подрядчики вовремя выполнят работы на объектах ХОЯТ-2 и НБК.

Следующее заседание Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности запланировано на 1 полугодие 2018 года в Украине.

Ранее планировалось, что ввод в эксплуатацию нового безопасного конфаймента (НБК) над разрушенным 4-м блоком Чернобыльской АЭС состоится в конце ноября 2017 года.