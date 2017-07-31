Украина объявила конкурс на аренду части сооружений ЧАЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) начал сбор заявок от компаний, желающих взять в аренду часть инженерных сооружений системы охлаждения объектов Чернобыльской атомной электростанции.

Арендованные площади предлагается использовать для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

В сообщении ФГИ на странице ведомства в сети Facebook подчеркивается, что электростанция, под строительство отводится 2,5 млн кв.м. «чернобыльских просторов», должна стать лишь первой ласточкой.

«А дальше дело пойдет. На смену «мирному» атому приходит зеленая солнечная энергия», - говорится в сообщении ФГИ.

Максимально возможный срок аренды территории в зоне близ ЧАЭС установлен в 49 лет.

26 апреля 2017 года в день очередной годовщины на Чернобыльской АЭС министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что первая солнечная электростанция заработает в зоне отчуждения уже летом 2017 года.

В марте того же года Семерак говорил, что заявки на размещение в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подали более инвесторов из США, Дании, Германии, Франции, Китая и других стран.

«Количество предложений превзошло все наши ожидания. Международный рынок возобновляемой энергетики активно отреагировал на наш «месседж», — сказал тогда министр.

По словам Семерака, потенциал зоны отчуждения позволит удовлетворить всех претендентов, а общая мощность размещенных здесь «солнечных ферм» может превысить 2,5 тыс. МВт, что сопоставимо с двумя новыми энергоблоками АЭС.