В Дании парламент проголосовал за запрет на закрывающие лицо головные уборы

Парламент Дании проголосовал за предложение правительства запретить ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы, сообщает Радио Дании DR.

Поясняется, что за предложение проголосовали 75 депутатов, против – 30. Запрет вступит в силу 1 августа этого года.

В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало "бурка", а также шапки-маски "балаклавы", оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается наказывать штрафом на сумму в одну тысячу датских крон (157 долларов), максимальный штраф может быть до 10 тысяч крон (1568 долларов) при повторном нарушении. Среди исключений, не попадающих под запрет, названы маскарадные, рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду.

Закон вызвал интенсивные дебаты среди политиков Дании и расхождения во мнениях среди членов правительства.