Последнее обновление: 25.09.2018 18:11

В Дании удостоверение водителя заменят мобильным приложением

Министерство финансов Дании заявило о намерении ввести цифровое водительское удостоверение.

"Министерство финансов сообщило, что водительское удостоверение станет первым официальным документом, который переведут в цифровую версию", - говорится в сообщении издания The Local со ссылкой на пресс-релиз датского ведомства

Как отмечается, водительские права станут доступными через приложение.

Поэтому водителям будет достаточно показать свой смартфон, чтобы доказать наличие действительного удостоверения водителя.

Отмечается, что цифровое удостоверение водителя не заменять физическое (пластиковое) удостоверение, а будет лишь дополнять его.

Цифровые права будут доступны через приложение, которое будет открываться благодаря технологии отпечатков пальцев или безопасному входу в систему.

Ожидается, что само приложение появится конца 2020 года.

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