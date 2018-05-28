Последнее обновление: 28.05.2018 17:06

Коррупционный скандал: в Испании могут объявить недоверие премьеру

В Испании 31 мая и 1 июня состоятся дебаты относительно объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя.

Как сообщает издание El Pais, спикер Конгресса Ана Пастор в понедельник установила дату для обсуждения на 31 мая и 1 июня.

В прошлую пятницу руководитель партии социалистов Испании Педро Санчес внес предложение относительно вотума недоверия правительству Рахоя после того, как были объявлены приговоры по так называемому "делу Gurtel", которое стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании. Народная партия, возглавляемая Рахоем, была осуждена как участник схемы с незаконным обогащением.

Издание отмечает, что пока не понятно, каким образом Санчесу удастся обеспечить 176 голосов, необходимых для того, чтобы вотум недоверия получил поддержку парламента, поскольку его партия имеет только 84 места в Конгрессе.

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